Milan Futuro-Spal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

, protagoniste di due stagioni ben al di sotto delle attese, si affrontano nell'andata dei Playout del Girone B di Serie C che obbliga entrambe ad evitare la retrocessione in D. La seconda squadra dei rossoneri è riuscita a garantirsi lo spareggio salvezza grazie ad un'impennata finale che l'ha risollevata in classifica, facendola chiudere il campionato un punto sotto ai ferraresi. I ragazzi di Francesco Badini, dunque, qualora il bilancio dei risultati tra andata e ritorno dovesse essere in parità si garantirebbero la permanenza nella categoria. Il secondo e decisivo round, ossia SPAL-Milan Futuro, si giocherà sabato 17 maggio al 'Paolo Mazza'.

Milan Futuro-SPAL sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Milan Futuro-SPAL sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go.