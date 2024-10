Milan Futuro, stangata per Minotti: squalificato per 5 giornata, ecco cos'è successo

sono arrivate infatti le decisioni del Giudice Sportivo Dott. Stefano, assistito da Irenee dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. MarcodopoE ci sono due giocatori rossoneri entrambi espulsi nell'ultimo match contro lae ora squalificati per i prossimi impegni.Il primo,è quello che ha ricevuto la sanzione più dura.mentre l’altro, Andrei, è stato sanzionato per una giornata.Minotti è stato squalificato per 5 turni per “avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condottanei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimodi circa un metro (senza, tuttavia, farlo cadere a terra) e proferendo nei suoi confrontiper contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”. Questa la motivazione del provvedimento.

Quattro i turni di stop per Jonathan Italeng del Pontedera, tre per Luigi Caccavo dell'Ascoli e una per Toniolo (Arzignano Valchiampo), De Nipoti (Atalanta U23), De Rosa (Giugliano), Zanandrea (Legnago Salus), Sabbione (Lucchese), Coubis (Milan Futuro), Bacchin (Perugia), Ladinetti (Pontedera) Bellodi (Rimini), Zaccagno (Torres), Benedetti (Trapani), Munaretto (Union Clodiense) e Coppola (Vis Pesaro).