Milan Futuro, UFFICIALE: esonerato Bonera, Oddo in arrivo

Ilesonera ufficialmente Danielee si prepara ad accogliere Massimo Oddo sulla panchina dei rossoneri,in zona playout, con 22 punti raccolti in 28 giornate di campionato. Nel prossimo turno è in calendario la trasferta sul campo del Legnago Salus, ultimo a quota 19. Bonera era alla sua prima esperienza da primo allenatore in questa stagione.- Questo il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera.A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l'impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile.

Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista.AC Milan comunica, inoltre, che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all'interno del Club e dello staff di Milan Futuro".