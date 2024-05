Milan, Gabbia a Giroud: ‘Ciao vecchio canguro’

3 ore fa



Anche Matteo Gabbia ha partecipato all’iniziativa del Milan che raccolto un messaggio di saluti molto bello dei compagni di squadra per Olivier Giroud: "Ciao vecchio canguro. Sei una persona fantastica, un campione del mondo. Ti porteremo sempre nel cuore. Ti voglio bene, ti mando un abbraccio grande e tanti tanti in bocca al lupo per la prossima esperienza che farai".