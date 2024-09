Da quando le gare di Serie A sono spalmate in fasce orarie e giorni diversi, le copertine assegnate in una giornata di campionato sono tante, praticamente una per ogni match. In maniera un po' nostalgica, però, l'idea discegliendo tra i tanti che calcano i campi della Serie A punta a porre un accento più marcato sul protagonista di giornata.,con la sua doppietta decisiva contro la Lazio, sembrava essersi guadagnato a pieno titolo la nostra copertina della settimana.e l'abbraccio dell'intera Milano rossonera.

Il suo goal è arrivato quando anche molti tifosi del Milan si erano ormai "" all'idea di portare a casa unper il quale al fischio d'inizio avrebbero probabilmente firmato, ma che al minuto 89 iniziava a stare stretto per quanto fatto vedere in campo dai ragazzi di Fonseca.si è tolto quella che fin qui è probabilmente una delle soddisfazioni più grandi della sua carriera,Perché nell'estate dello scorso anno, quando il club aveva deciso di cederlo in prestito al Villarreal, per molti quelloE invece, tra lo scetticismo generale, Gabbia ha fatto ritorno alla casa madre dopo appena pochi mesi di Liga (non certo indimenticabili) con il compito di colmare il vuoto lasciato dai tanti infortuni che avevano decimato la retroguardia di Pioli. Ma poi, partita dopo partita,difensore parso fin qui assolutamente affidabile, lo ha privato della maglia da titolare nel derby, il terzo giocato dal primo minuto.

Stavolta, però, a differenza degli altri due, è stato il Milan ad uscirne vincitore grazie anche - forse soprattutto - alla prestazione del 24enne difensore.seppur con di fronte il duo offensivo probabilmente più temibile della Serie A. Lautaro e Thuram, però, hanno trovato respiro soltanto transitando dalle parti di Tomori, se non addirittura allargandosi verso gli esterni, perché lui - lì in mezzo - Gabbia non perdeva un duello., quando sul cross telecomandato di Reijnders ha scagliato in rete tutta la sua passione per il rosso e il nero, la sua passione per il Milan, per quei colori che da sempre ama e per i quali, adesso, ha scritto un indelebile pezzo di storia. A San Siro. Sotto la Curva Sud. In un derby. Cosa desiderare di più?