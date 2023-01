Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha parlato a SportMediaset nel prepartita della sfida di Supercoppa contro l'Inter:



PRESSIONE - "Non avvertiamo pressione, sappiamo che è un evento importante. Cercheremo di vincerla in tutti i modi, in modo da rendere orgoglioso tutti noi e tutti quelli che lavorano con noi. È una partita carica di emozioni".



DIFESA - "Difesa in difficoltà. Abbiamo visto tutte le partite fatte fino ad ora col mister. È un discorso di squadra, di unione".