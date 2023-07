La notizia era nell’aria e ve ne abbiamo parlato nelle scorse ore: Matteo Gabbia è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Villarreal. Una ulteriore conferma arriva nell’immediato pre-partita della sfida amichevole che vedrà il Milan sfidare il Real Madrid degli ex Carlo Ancelotti e Brahim Díaz.



GABBIA IN TRIBUNA- Nella distinta ufficiale resa nota dal Milan non è presente il nome di Matteo Gabbia che resterà dunque in tribuna. Un segnale inequivocabile di come sia ormai vicinissimo il trasferimento del difensore di Busto Arsizio al Villarreal. Una trattativa che si chiuderà in prestito secco e che viaggia su binari paralleli a quella di Chukwueze, ormai promesso sposo rossonero.