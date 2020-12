Matteo Gabbia, difensore del Milan, parla a SportMediaset, dicendo la sua sull’inizio di stagione dei rossoneri, primi in classifica in Serie A e già ai sedicesimi di finale di Europa League: “Siamo felici del momento che stiamo vivendo, siamo entusiasti. Speriamo di continuare così, mettendo questo spirito sia in campo sia fuori. Ci siamo posti degli obiettivi nello spogliatoio, siamo ambiziosi, più in là vedremo dove saremo”.



SU IBRAHIMOVIC - “È un sogno potere vivere la quotidianità con un campione del genere, è una cosa fantastica. Qualche anno fa ero andato a Old Trafford con la Nazionale giovanile, ho fatto una foto vicino alla sua maglia, gliel'ho mostrata per scherzare. È magico condividere lo spogliatoio con lui, cerco di rubare il massimo dalla sua esperienza e spero di poter portare anche io qualche trofeo”.