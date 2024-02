Milan, Gabbia svela il segreto della sua crescita: è merito di un ex-Napoli

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match valido per i playoff di Europa League e che vedrà il Milan affrontare il Rennes, il difensore rossonero, Matteo Gabbia, ha svelato il segreto della sua crescita e dell'impatto positivo che sta avendo in questa sua seconda vita a Milanello. Il l merito va anche condiviso con un altro difensore transitato nella nostra Serie A, l'ex Napoli Raul Albiol.



PIU' SPAVALDO, GRAZIE AD ALBIOL - "Tornato più forte? Era la prima volta che andavo fuori dall'Italia, è stato un cambiamento importante. Son dovuto essere un po' più spavaldo, imparare cose nuove; ho avuto fiducia, giocato con più costanza, in maniera diversa, tutta una serie di cose che mi hanno aiutato. Raul Albiol mi ha aiutato, molto. Parlava anche italiano ed è stato più facile. Mi ha dato dei consigli".