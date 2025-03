Milan, Gabbia: "Tante cose non escono come vogliamo, giusto prenderci responsabilità e conseguenze"

AFP via Getty Images

Ilcade sotto i fischi di San Siro. Terza sconfitta consecutiva per i rossoneri, che perdono 2-1 in casa contro la Lazio nel posticipo della 27esima giornata di Serie A nel pieno della contestazione dei tifosi.Al termine della partita, il difensore del Diavoloè intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "C'è tanta delusione all'interno dello spogliatoio, è normale che sia così perché il momento è ampiamente negativo. E' sotto gli occhi di tutti. Per uscirne la cosa che dobbiamo fare è compattarci, essere ancora più gruppo e squadra. Mancano 11 partite, dobbiamo giocarle con il massimo dell'orgoglio e della voglia per chiudere la stagione nel migliore dei modi".

- "E' normale che il secondo tempo sia stato molto meglio del primo. Non va bene che sia così, è un qualcosa che dobbiamo cercare di vedere con il mister, dove abbiamo sbagliato e dove non abbiamo trovato le giuste soluzioni che poi nella ripresa si sono trovate meglio. Spesso dipende anche da noi e da quello che mettiamo in campo, giusto che anche noi ci prendiamo le nostre responsabilità quando scendiamo in campo e non riusciamo a dare il meglio. E' un momento difficile, dobbiamo cercare di restare compatti anche nelle difficoltà".

- "Non devo essere io a rispondere a quello che dice il mister. Ha fatto un'analisi ed è giusto che la rispettiamo e cerchiamo di fare meglio. Lui ci mette il massimo dell'impegno come facciamo noi. Tante volte le cose non escono come vogliamo ed è giusto che ci prendiamo le conseguenze. Non devo rispondere io in maniera critica rispetto alle parole di Conceiçao, non sono fatto così e do il meglio di me se quelle parole sono rivolte a me. Siamo tutti sulla stessa barca e remiamo tutti nella stessa direzione, anche quando le cose non vanno bene. Lui prova ogni giorno a stimolarci".