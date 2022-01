Matteo Gabbia, difensore del Milan, parla a Dazn prima della partita con lo Spezia: "Assenza Tonali? ​Sicuramente la mancanza di Sandro è importante per noi, ma abbiamo giocatori altrettanto validi che sapranno sostituirlo. Ho piena fiducia nei miei compagni".



COPPIA CON KALULU - "Non l'ho detto per il mercato, ma perché in ogni partita dobbiamo meritarci di esserci nella formazione successiva. Il mercato non c'entra nulla".