Adolfo Gaich e il Milan, un interesse che parte da molto lontano. Gli scout rossoneri lo hanno iniziato a seguire già nell'inverno del 2018. D'altronde un talento così non può che attirare l'attenzione: valanghe di gol nel settore giovanile, conferma piena anche in prima squadra. L'idea sarebbe quella di portarlo in rosa come alternativa a un titolare più esperto del calcio europeo (resta forte la candidatura di Jovic dal Real Madrid). Molto dipenderà dal futuro di Frederic Massara: è lui che sta portando avanti le discussioni con gli agenti dell'attaccante classe 1999. Tutti i dettagli nel nostro focus video: