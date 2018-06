Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, è presente a Palazzo Lombardia per la mostra "I Grandi Successi del Milan". Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Calciomercato.com: "Fine del rapporto con il Milan? Dispiace, si fanno scelte. C'è rammarico ma non volevo avere un ruolo di facciata, quindi ho fatto questa scelta. Patrimonio giovani lasciato? Direi di sì, tanti altri arriveranno, in questi anni abbiamo fatto un lavoro profondo e si raccoglieranno frutti negli anni a venire. Proprietà? Non possiamo dire nulla, sempre attenti sulle spettanze e non ci è mancato nulla a livello giovanile, di questo ringraziamo la proprietà. Futuro nella Nazionale israeliana? Si trattava di un incarico nella federazione, un ruolo tra prima squadra e giovanili, però la cosa non è andata a buon fine. Resterò in Italia aperto ad altre proposte per proseguire il lavoro fatto al Milan. Chi mi inorgoglisce di più? I quattro in prima squadra, altri in giro, hanno fatto percorsi importanti. L'importante è che abbiano conoscenza del gioco e possano fare il loro meglio, noi si è lavorato sui principi di gioco e non sulla tattica"