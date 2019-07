L'ufficialità non è ancora arrivata, maè vicinissimo all'approdo al Wolverhampton., ex difensore e responsabile del settore giovanile rossonero, ha voluto mandare un messaggio al giovane attaccante attraverso un post su Instagram: "Si dovrebbe attendere l’ufficialita’ ma.... I Wolves avranno un guerriero ed un tifoso in più. Forza Patrick e in bocca al lupo per la tua nuova sfida in Premier League!".