Milan, Galliani chiama Furlani per Terracciano

Daniele Longo

30 minuti fa



Una chiamata tra amici per capire se ci sono margini per un’altra operazione dopo quella che ha portato Daniel Maldini al Monza. Galliani ha avuto un contatto con Furlani per Terracciano: l’ex Verona non apre, al momento.