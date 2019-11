Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, soffermandosi sul momento attuale dei rossoneri: "I nuovi dirigenti si sono trovati ad affrontare una situazione più complessa di quello che si aspettavano, chi viene dal campo deve avere conoscenze più ampie per essere dirigente, questo Milan è il risultato di una stratificazione di idee, nel 2016/2017 finì l'era Berlusconi, poi ci fu la parentesi cinese e poi arrivo Elliot, con Leonardo prima e Boban Maldini poi. Sono stati fatti degli errori dalla società, ed ora con Pioli si cerca di andare avanti partita per partita, le aspettative erano altre, ora tocca a Pioli mettere in campo una squadra che possa giocarsi tutto fino alla fine. Arrivati a quel punto Giampaolo andava sostituito, con i giocatori non era scattato il feeling e la società decise che c'era ancora tempo per svoltare la stagione, cosi scelsero Pioli. Oggi nel calcio è tutto più veloce, c'è molta meno pazienza e bisogna raggiungere i risultati in fretta, dietro una grande squadra c'è sempre una grande società e non il contrario".