Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, parla a Milan Tv, sottolineando le differenze tra l’essere calciatore e allenatore: “È un modo di vedere il calcio diverso. Con le ragazze c'è un rapporto sincero e sereno, non c'è bisogno di caricarle e anche se si può perdere so che le ragazze danno sempre il 100%. Dico sempre a loro che abbiamo una grande chance, perché siamo al Milan, la società che ha vinto di più nel mondo, ma al femminile non ha ancora vinto nulla e quindi possiamo entrare e rimanere nella storia di questo club. E poi cercare di andare a battere la Fiorentina, la Juventus e la Roma è un bello stimolo. Anche l'Inter arriverà, ne sono convinto. Il mio sogno è vincere nuovamente lo scudetto con il Milan, ma stavolta da allenatore”.