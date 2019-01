Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato anche a Milan Tv dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana contro la Juventus: "Degli episodi arbitrali lascio parlare voi, è troppo facile cercare alibi. Sono molto dispiaciuto perché alla Juventus hanno fatto chiudere l'azione e a noi l'hanno fermata, questo mi fa rabbia. Non mi piace l'atteggiamento spesso, si parla con educazione, con le mani in tasca, si chiedono spiegazioni ma non vengono date. Questo mi dà fastidio, ma bisogna accettarlo. Il rigore di Conti? Ditelo voi. Già a Genova ci mancheranno tre giocatori, non voglio che succeda qualcosa a me. Non voglio piangere o fare discorsi che non mi riguardano".