Per la giornata di domani è atteso il verdetto del Giudice Sportivo, che dovrà esprimersi anche in merito alla situazione di Rino Gattuso. Il tecnico rossonero era stato allontanato dall'arbitro al Bentegodi per un acceso diverbio con Meggiorini. I due si sono abbracciati a fine partita, dal Milan filtra un cauto ottimismo in vista del derby.