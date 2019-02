Gennaro Gattuso, allenatore rossonero, presenta a Milan TV la semifinale d'andata di Coppa Italia con la Lazio: le sue dichiarazioni.



ENTUSIASMO - "La canzone 'Chiedete scusa a Gattuso'?E ' l'amore che arriva per il Milan, mi ha fatto sentire la canzone l'altro giorno mia figlia. Non ho un buon rapporto con computer e telefonini, sono un po' all'antica. In questi mesi ho letto poco, ho pensato solo a lavorare. Non sapevo nemmeno gli insulti che mi arrivavano: in questo momento è facile, stanno arrivando i risultati, ma la strada è lunga. I complimenti vanno fatti ai miei ragazzi, io sto dando sicuramente meno di quello che stanno dando loro".



SUPEREROE - "Se ne avevo uno preferito? Mi piaceva l'Incredibile Hulk, che diventava verde quando si arrabbiava: mi piaceva tanto, era un atleta, faceva bodybuilding. Un altro cartone animato che seguivo tantissimo è l'Uomo Tigre".



DONNARUMMA - "Oggi compie 20 anni, adulto è una parola grossa. In questo momento ha numeri incredibili, 175 presenze con la maglia del Milan a 20 anni è incredibile. Ha ancora una carriera davanti, l'importante è avere passione, voglia: è un lavoro in cui si può migliorare fino all'ultimo giorno in cui si scende in campo. E' questo da capire e lui l'ha capito, deve proseguire. Nei momenti non migliori credere fortemente in tutto quello che si fa, a livello mentale è cresciuto tanto e deve proseguire su questa strada qua".



LAZIO - "Veniamo da un momento positivo e brillante, ma domani ci giochiamo il primo tempo della semifinale: bisogna giocare con grande umiltà, rispettare gli avversari perché la Lazio è una squadra che da qualche anno è una realtà del calcio italiano ed esprime un buon calcio". BIGLIA - "Sta bene e si allena con continuità con noi, ha avuto un infortunio grave ed è un giocatore molto importante per noi. Bakayoko e i centrocampisti che giocano stanno giocando in un modo incredibile, ma lui dev'essere un valore aggiunto: è importante che si faccia trovare pronto, ci deve dare qualcosa anche quando parte dalla panchina. E' un leader importante".



BAKAYOKO - "Mi ha descritto come un padre? Bisogna riuscire ad andare tutti nella stessa direzione, ma qualche muso lungo per qualcuno che pensa di giocare dal primo minuto, ci sta: se c'è bisogno di fare una chiacchierata o stare vicino ai giocatori, lo faccio volentieri".



PAQUETA' - "Convocato dal Brasile? Se lo merita, era già nel giro della nazionale da prima che arrivasse al Milan: abbina quantità a qualità e sicuramente ci può stare nella nazionale brasiliana".



KESSIE' - "Se mi aspettavo il pallonetto contro l'Empoli? Dico finalmente, almeno non ha fatto piangere il pallone (sorride, ndr). Al di là delle battute, Franck è un giocatore che a livello di dinamismo, di inserimenti e di come fa girare la squadra ci sta dando tanto: ben vengano le giocate di qualità, che ha e che prova in allenamento. Per la mole di lavoro che fa è normale che possa sbagliare qualcosa, ma sono molto contento".