Qualità al potere.e il: in bilico, tra fair play finanziario e possibile plusvalenza. Ma, nonostante sirene ammalianti, il futuro dello spagnolo continua ad essere a tinte rossonere. Come ci ha tenuto a ribadireDopo la beffa Malcom, laci ha pensato seriamente. Un’ala destra come priorità, Suso il prescelto. La richiesta del Milan per il cartellino chiara: non meno 35-40 milioni, per registrare una clamorosa plusvalenza (lo spagnolo era arrivato nel 2016 a parametro zero). Pretese alte, poca convinzione nel privarsi del classe ’93. Che ha ancora addosso gli occhi diInteressamenti, il fascino della Premier. Da allontanare, in maniera netta. Questo l’intento di Gattuso che, al Corriere dello Sport, ha chiarito: “Sta lavorando tanto e bene, si è fermato pochissimo.. Può rivelarsi unHa forza cardiaca e gambe.”. Una volontà palese, espressa senza giri di parole. Gattuso sta lavorando tanto con lui, provandolo anche seconda punta. E non vuole rischiare di perderlo., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com