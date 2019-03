"Il mio futuro lo saprete fra due mesi, a fine campionato dirò quello che penso e che farò": Gattuso (cupo come non mai) riapre il discorso sulla panchina del Milan. Lo sfogo dell'allenatore è rivolto ai dirigenti, in particolare a Leonardo, col quale i rapporti non sono mai stati granché. Nei colloqui dopo il ko nel derby con l'Inter, Rino ha riconosciuto i propri errori, ma si sente solo (la dirigenza non ci ha messo la faccia) e costantemente nel mirino.



Sempre secondo il Corriere della Sera, senza terzo o quarto posto in classifica i rossoneri cambieranno allenatore, nonostante gli altri due anni di contratto con Gattuso. Difficile che sia pronto a dimettersi anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League, anche se nulla va escluso.



La Repubblica scrive che su Milanello sembrano improvvisamente tornate le ombre di fine ottobre, quando era stato proposto a Leonardo di tornare ad allenare ed erano stati abbozzati alcuni sondaggi con Wenger. Ora è troppo presto per individuare un possibile successore: potrebbero ricominciare i contatti con Wenger, difficile immaginare un sorpasso all'Inter per Conte, che punta con decisione sui nerazzurri.