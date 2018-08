Un sogno trasformatosi in un incubo, uno 0-2 al San Paolo che diventa in mezzora un 3-2 a tinte azzurre. Il Milan si è risvegliato bruscamente contro il Napoli, al debutto ufficiale stagionale, dopo i primi 50 minuti da grande squadra. E ora, da grande squadra, deve rialzarsi, anche se l'avversario non è dei più semplici: la Roma di Eusebio Di Francesco. E Gattuso è pronto ad affidarsi al 'Fattore C'.



CALDARA E CALHA - C che sta per Calhanoglu, C che sta per Caldara. Loro due scaldano i motori in vista della sfida di San Siro di venerdì sera. Il turco era squalificato contro il Napoli, ma è già pronto a riprendersi la fascia sinistra nel tridente e a liberare estro e fantasia, quello che di cui hanno bisogno il Milan e Gonzalo Higuain, che poche volte, contro il Napoli, ha potuto guardare la porta in faccia. Il 9 che ritrova il 10, come vuole la normalità delle cose.



SETTIMANA DI STUDIO - Mattia Caldara, invece, al San Paolo c'era, seduto in panchina. Ma, salvo sorprese, contro la Roma sarà al fianco di Romagnoli al centro della difesa: sarà una settimana intensa, di studio supplementare per l'ex Atalanta. Dalla difesa a 3 di Gasperini a quella a 4 di Gattuso, dall'uomo contro uomo alla zona: meccanisimi da oliare, sincronia con i compagni di reparto da definire. Per questo Gattuso lo ha lasciato fuori col Napoli; per questo Gattuso, con una settimana di lavoro in più, pensa di lanciare il suo numero 33, a discapito di Musacchio. Il Fattore C per mandare ko la Roma. E riprendere il filo del discorso interrotosi al 50esimo minuto di Napoli-Milan.