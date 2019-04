Secondo La Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso ritiene sempre fondamentale Krzysztof Piatek per il suo Milan. Dopo la partita con la Juventus, l'allenatore rossonero lo ha preso con sé e si è complimentato col polacco: "Ti auguro di togliere il record a Ronaldo (come miglior straniero al primo anno di Serie A in termini di gol, ndr), te lo meriti", le sue parole. Poi, in tv Gattuso ha aggiunto: "Per ottenere questo record, deve girare tutto il mio Milan e non solo Krzysztof".