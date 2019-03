"Il mio futuro lo saprete fra due mesi, quando finirà il campionato vi dirò quello che penso e farò". Con queste poche parole, Rino Gattuso ha improvvisamente messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina del Milan. Uno sviluppo per certi versi sorprendente, visto che l'allenatore rossonero ha un contratto valido per altri due anni e i risultati ottenuti in questa stagione - derby a parte - farebbero pensare a una sua conferma.



CAMBIO DI ROTTA - Nella conferenza stampa pre-Sampdoria, Gattuso è spesso apparso dimesso, quasi sconfortato. Ha rimarcato diverse volte i suoi errori e la difficoltà nel raccogliere punti negli scontri diretti, ha fatto intendere di sentirsi sempre in discussione non appena Romagnoli e compagni incappano in un mezzo passo falso. Una situazione di cui, forse, il tecnico si è stancato.



LA CHAMPIONS NON BASTA? - Fino a oggi si è sempre detto - dalla società in giù - che per tenersi la panchina Gattuso avrebbe dovuto riportare il Milan in Champions League. A oggi l'obiettivo è centrato, ma dopo questa conferenza stampa la sensazione è che la Champions potrebbe non bastare. Quel "a fine stagione parlo io" lascia aperti tutti gli scenari e immaginare un addio di Gattuso al Milan, adesso, non sembra più un'ipotesi campata per aria.