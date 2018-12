Solo 0-0 per il Milan in casa contro il Torino. Cosìha commentato il match a Sky Sport: “. Ha fatto solo gli ultimi allenamenti. Se è sotto è perché ha ancora problemi alla schiena. Da lui ti aspetti che faccia gol ogni partita, ma ora sta stringendo i denti.Questo lo sta penalizzando”.- "Eravamo consapevoli di giocare contro una squadra che quest'anno non aveva perso in trasferta, abbiamo creato, sofferto all'inizio. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, non l'abbiamo buttata dentro, ma la squadra mi è piaciuta, ha mostrato dei valori. Si poteva anche perdere oggi. I primi 15' abbiamo sofferto, poi siamo cresciuti. A me la squadra è piaciuta nel complesso... Un anno fa una partita del genere l'avremmo persa".- "Di mercato non parlo, c'è Leonardo, Maldini, Gazidis. Penso ad allenare i giocatori, la squadra è viva, abbiamo tantissimi infortunati. Loro si occupano del mercato, io mi occupo ad allenare, questa squadra sta facendo delle buone cose".- "E' inutile dire che mi mancano i giocatori. Abbiamo dei problemi con la UEFA, non è qualcosa che mi riguarda. Devo pensare a vincere più partite possibile, non posso parlare di cose di cui non posso fare nulla. Con un attaccante ed un centrocampista in più si potrebbe fare qualcosa, ma non mi piace parlare di questa cosa".- "E' migliorato tantissimo a livello tattico, prima faceva fatica a scivolare, oggi scivola bene. All'inizio scopriva sempre palla, perdeva spesso palla da pressato. Per la stazza che ha, ha una tecnica importante. Fa parlare il suo stile, per come si veste. E' taciturno, ma stiamo cercando di fargli tirare fuori qualche parola e qualche battuta. E' uno che sa stare nel gruppo ma non parla tanto. Ci vuole personalità per vestire come veste lui, si veste tipo NBA".