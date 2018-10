Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos: "Sarà una gara molto impegnativa, sono stati più loro in Europa di noi negli ultimi anni. Sarà una partita difficile. Il Sassuolo? Bisogna dimostrare sul campo che è stata la gara della svolta, anche quando non vincevamo abbiamo espresso un buon calcio. Dobbiamo credere in quello che stiamo facendo e migliorare quello che non ci piace”.



SUGLI INFORTUNI - "Cambieremo qualcosa domani, ma non come contro il Dudelange. Abbiamo avuto l'ok per far fare qualcosa in gruppo a Conti, è importante che torni a lavorare con noi. L'unico indisponibile è Caldara, Higuain sta bene e anche Cutrone sta meglio".



SU IBRAHIMOVIC - "Se smentisco la notizia? Gli faccio gli auguri di buon compleanno, è tornato a giocare da protagonista dopo un grave infortunio. Io parlo solo di chi alleno, non so se è una voce vera ma oggi gli faccio gli auguri".



SU HIGUAIN - "Ha qualità incredibili, è meno fisico di Ibra, ma gioca con grande qualità. Ibra e Higuain hanno un diverso modo di interpretare gli allenamenti: Zlatan è molto esigente, mente ogni tanto Gonzalo sorride con i compagni".Higuai