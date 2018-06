L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport poco prima della partenza per la Russia in cui assisterà, insieme al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ad alcune partite del Mondiale. Tanti i temi trattati anche di mercato.

IL VIAGGIO IN RUSSIA - “E’ un grande evento. Andiamo a vedere un paio di partite, poi torniamo”.



MERCATO - "Sappiamo bene cosa dobbiamo fare per il mercato. Oggi partiamo per vedere qualche giocatore",



OBIETTIVI - "Ho il dovere di preparare al meglio la stagione. Bisogna farlo con grande entusiasmo. Andrò in vacanza con la famiglia per un paio di settimane e poi si riprenderà con grande voglia. Speriamo di fare una grande stagione”.