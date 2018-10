Rino Gattuso, allenatore del Milan, parla a Sky Sport dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Genoa, partendo dalle parole dette a Kessie, in collegamento con lui: “Kessie è una capra, doveva stare anche nel primo temo all’interno del campo e fare la mezzala. Nel secondo tempo ci ha messo una pezza. La prestazione? Dopo l’1-0 dovevamo palleggiare meglio, avevamo sempre l’uomo libero, siamo andati nel pallone”.





SULLA CLASSIFICA - “Per tutto quello che abbiamo passato è qualcosa di importante, ora però dobbiamo rimanerci. Dobbiamo recuperare giocatori importanti, abbiamo aggiustato la classifica, ma non giochiamo ancora da squadra”.





LE CRITICHE - “Metto il fischietto, alunno, mi confronto con le persone. Posso piacere o non piacere, non sarò né il primo né l’ultimo che dei momenti di difficoltà. Non sono tranquillo, non abbiamo fatto ancora nulla, abbiamo qualche lacuna”.





SUI GOL SUBITI - “Stiamo prendendo gol incredibili, ma facciamo i complimenti a Donnarumma, ha fatto un miracolo sull’1-1”.





SU BAKAYOKO E BIGLIA - “Baka ha fatto una grandissima partita, all’inizio abbiamo fatto bene, poi ci siamo impauriti. Biglia? Ha avuto una ricaduta su una vecchia cicatrice, quando si parla di polpaccio, del gemello mediale, si sa che è lunga. Chi voleva andare via questa estate? Si dice il peccato, non il peccatore”.