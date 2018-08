Il Milan si avvicina alla sfida contro la Roma con una seduta di allenamento divisa in due parti, come confermato dal sito web rossonero.



Inizio sul campo ribassato, dove la squadra ha svolto il riscaldamento attraverso alcuni esercizi a terra nel cerchio di centrocampo. A seguire corsa per tutti tramite una serie di allunghi. La sessione è proseguita con la squadra divisa in due gruppi: il primo si è spostato sul rialzato per concentrarsi sulla tattica, in particolare sulla fase difensiva e infine sulla parte atletica; il secondo ha effettuato accelerazioni (in sequenza) sui 40 metri e poi scatti, dopodiché spazio a una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi, lavoro tecnico col pallone - nello specifico passaggi a controllo orientato tra le sagome alte - e tattica. Per concludere, partitella su campo ridotto e stretching.