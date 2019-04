Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Parma: "Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, non è stata una grandissima prestazione, siamo stati bravi e fortunati a trovare il vantaggio, poi loro hanno trovato un grandissimo gol su punizione dopo un'ingenuità nostra".



SUL PARMA - "La squadra ha caratteristiche ben precise, sapevamo le loro caratteristiche, a tratti hanno avuto più rabbia di noi".



SUGLI ERRORI - "Forse non sono bravo abbastanza per far capire questi piccoli accorgimenti. Ci aspettavamo di fare qualcosa in più, conoscevamo le difficoltà dell'avversario. Sul fuorigioco siamo stati sfortunati, non era nettissimo, bisogna guardare avanti".