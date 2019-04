Secondo quanto riferito da Tuttosport in edicola, ci sarebbero nuovi motivi di tensione tra Leonardo e Gattuso. Il dirigente brasiliano non ha gradito la mediaticità della lite tra Kessie e Biglia mentre al tecnico rossonero non sono piaciute alcune interferenze con i giocatori dell'ex Psg. Leonardo avrebbe dato dei consigli tattici che, di solito, sono di pertinenze dell'allenatore.