Non sarà contraddistinta dalla tradizionale conferenza stampa la vigilia del match del Milan contro la Sampdoria, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2018-19, con fischio d’inizio alle 18 di sabato 12 gennaio: Gennaro Gattuso non parteciperà all’incontro con i giornalisti. Così recita infatti il programma giornaliero apparso sul sito ufficiale del club rossonero: “Il programma di venerdì prevede un solo allenamento al mattino (ore 11.00), preceduto da una sessione di video-analisi. Nel pomeriggio è prevista la partenza per Genova“. Il tecnico del Milan parlerà a Milan Tv tra le 18 e le 19.