Rino Gattuso, allenatore del Milan, parla a Sky Sport dopo il ko con l'Inter in San Siro: "L'Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo fatto un po' meglio. Bisogna avere le caratteristiche giuste per fare pressione alte. Oggi abbiamo sofferto le loro imbucate, con le palle dritte ci saltavano cinque/sei giocatori. Certe volte vengo rimproverato perché attendo ma bisogna capire le caratteristiche dei giocatori che abbiamo".



SU PAQUETA' - "Paquetà ha sentito un indurimento sulla coscia, ho parlato col dottore, era giusto dare la possibilità ad un giocatore più fresco. La prestazione? Non possiamo regalare campo agli avversari, bisogna chiudere il campo, oggi abbiamo sbagliato sotto questo aspetto, oggi non è stata esaltata la solidità della squadra".



SULLA RISSA - In conferenza stampa, poi, analizza la rissa sfiorata Kessie-Biglia: "​Ci può stare che un giocatore possa sbagliare una partita. In questi giorni parlerò con chi di dovere, adesso non voglio parlare. Ieri ho risposto ad una domanda su Icardi. Su per giù è venuta fuori la stessa situazione. Non posso accettare che anche se uno è arrabbiato non stringa la mano al compagno, non siamo all'asilo Mariuccia. Per fortuna che non l'ho visto, perché se no facevo qualche figuraccia anche io buttandomi nella mischia".