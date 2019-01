Vigilia di Sampdoria-Milan, match valido per gli ottavi di Coppa Italia, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso parla ancora a Rai Sport: "Samp? Squadra molto forte che sta facendo grandissimi risultati. Non andremo in vacanza, sarà una gara difficile per loro e lo sarà anche per noi. Ci siamo preparati bene. Paquetà? Profilo interessante, può diventare un grande giocatore e, per l'età che ha, lo è già. Ci può dare una grande mano, ma non diamogli troppo peso sulle spalle: è giovane e viene da un campionato diverso, ma ha tutte le carte in regola per imporsi. Se ci fosse un'iniziativa a favore delle donne, magari un fiocco rosa da mettere sulla divisa? Non solo un fiocco rosa, metterei una giacca piena di fiocchi rosa o di rose rosse: penso che la parità sia qualcosa di corretto, che nel mondo d'oggi non può mancare. Farei qualsiasi cosa".