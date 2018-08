Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, parla a DAZN dopo il ko col Napoli: "Abbiamo gestito bene la gara per 55 minuti, anche soffrendo, ma dopo l’1-2 abbiamo sbagliato a livello personale e non di squadra. Dispiace, c’è rammarico ma ci abbiamo messo del nostro. Fino al loro gol era andata bene, un errore ci può stare, ma bisogna essere forti. Il nostro grande difetto è quello di non restare in partita e quando succede qualcosa non reagiamo, ce lo portiamo dall’anno scorso. Higuain? Fa salire la squadra, sono soddisfatto della sua prestazione, ma dobbiamo essere noi a metterlo in condizione di segnare. La palla persa a centrocampo ed il loro 1-2? Ci può stare, ma dopo siamo scomparsi. Prima non abbiamo preso un’imbucata, poi siamo andati a pressare alto senza senso. Dobbiamo lavorare sull’aspetto mentale, ma dobbiamo avere la personalità senza che ti venga nessun braccino".



Poi, a Sky Sport, parla di Bakayoko: "Deve imparare a riceve palla. Quando la riceva si deve mettere a livello di postura in maniera giusta. Il primo gol? L'errore è di Biglia? No, di Musacchio. Mi brucia perdere oggi, non mi va già fare una partita così e andare a casa con zero punti. La vittoria ci poteva dare morale".