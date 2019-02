Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Roma: "Abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo per merito della Roma non abbiamo giocato, il nostro possesso di palla era sterile. Piatek ha fatto reparto da solo. Nel secondo tempo siamo venuti fuori, ai punti meritava qualcosa più la Roma. Abbiamo giocato come dovevamo, la Roma è una grande squadra ma siamo soddisfatti. Piatek fa reparto da solo, quando si gioca contro le squadre forti serve essere organizzati. A tratti abbiamo fatto cose buone".



SU PIATEK - "Ti fa trovare tante linee di passaggio, attacca bene la profondità e impensierisce quando parte. Le difese scappano all’indietro perché si preoccupano e per noi è più facile sviluppare. Quando ci appoggiamo su di lui ci dà una mano a salire".



SU DE ROSSI - "Abbiamo condiviso un’esperienza bellissima, io sono invecchiato e faccio schifo, lui gioca ancora. Sembro suo padre e lui mio figlio ma abbiamo solo sei, sette anni di differenza".



SU KOLAROV-SUSO - "Il contatto? Se non lo ha dato va bene così"