Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Napoli, Gennaro Gattuso ha parlato anche delle condizioni dei singoli: "Conti? Oggi non doveva nemmeno essere in panchina, ha avuto un problema muscolare. Ha stretto i denti. Con tutto il rispetto, parliamo della prestazione di Calabria e sul perché non ha giocato Abate con le prestazioni che sta facendo. Kessie? Se facesse 15-20 gol con 15 km a partita ogni anno vincerebbe il Pallone d'Oro. Lavora molto bene per la squadra, è normale possa sbagliare qualcosa. Se sbagliano Calhanoglu e Paquetà mi posso arrabiare, ma con Franck bisogna capire quello che fa in partita. Zoppicava perché corre tantissimo, penso sia solo stanchezza e nulla di grave. Calhanoglu? Bisogna vedere che tipo di gioco sviluppa. Anche a Paquetà abbiamo chiesto un lavoro incredibile e si scambiavano. Non riesco ancora a capire i fischi che ho sentito: vale per tutti, non solo Calhanoglu, giocavamo contro il Napoli. Pareggio? Rimane rammarico di aver sbagliato qualcosina in transizione offensiva, ma abbiamo fatto una buona partita. Tranne Rodriguez sono tutti giocatori molto giovani, dobbiamo diventare squadra ma di materiale ce n'è: dobbiamo migliorare, ma dobbiamo fare bene entrambe le fasi. Invece tante volte per avere una squadra difensiva perfetta, perdiamo qualcosa davanti. Piatek? Mi piace, lo vedo. E' un ragazzo curioso, osserva tutti: ha grandissima voglia, mi dà la sensazione di essere un ragazzo che ama stare a Milanello. Ha entusiasmo, vedendolo assomiglia un po' a Tomasson, anche se meno piranha nel pressing nei primi 15 metri".