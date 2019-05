Gennaro Gattuso e Leonardo, ne resterà soltanto uno. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il ruolo del dirigente del Milan è sempre più in discussione, e a fine stagione può lasciare lui, con il tecnico calabrese invece pronto a restare. Gattuso ha rafforzato la propria posizione anche grazie all'ottimo rapporto con l'amministratore delegato Ivan Gazidis, mentre si è indebolita quella dell'ex Inter e PSG, nonostante sia in buoni rapporti con la famiglia Singer.