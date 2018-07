Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato nel giorno del raduno ai microfoni di Milan TV:



Sul momento: “E’ la maglia quello che conta. Dobbiamo ripartire dalla maglia del Milan, che va rispettata e onorata sempre. Sono sicuro che presto arriveranno tempi migliori. Nonostante tutto, la società non ci ha mai fatto mancare nulla”.



Sul suo lavoro: “Non ho riposato più di tanto, io e il mio staff abbiamo lavorato tanto. Speriamo di non perdere nessuno per strada e di allenarci bene”.



Sulla squadra: “Sono curioso di rivedere tutti i miei ragazzi. Spero di rivedere i miglioramenti degli ultimi mesi. Chi è cresciuto tanto come Kessie, Calhanoglu e Suso spero possa continuare su questa strada”.