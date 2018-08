Rino Gattuso ha provato nell’allenamento di rifinitura in vista del Napoli l’ex romanista. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la scelta è praticamente presa: ci sarà lui nel tridente d’attacco con Gonzalo Higuain e Suso, non Jack Bonaventura. Quest’ultimo per Gattuso è più una mezzala che un esterno alto, è stato schierato oggi a Milanello accanto a Biglia e Kessie. Borini e non Bonaventura, dunque, per sostituire lo squalificato Hakan Calhanoglu.Perché Borini in questa stagione come nella scorsa è- Terzo attaccante dopo le cessioni di Bacca e André Silva, ma anche esterno alto, soprattutto a sinistra.. Quest’anno Gattuso riparte ancora da lui, nel tridente, perché Bakayoko non è ancora pronto per la gara col Napoli (“- ha detto Gattuso -, lo sapevamo. Quando vai a cambiare qualcosa devi parlare con i calciatori. Mi ha sorpreso perché pensavo fosse più lento, sui test invece devo dire che mi ha sorpreso per la dinamicità. Non conoscendolo si può dire che sia solo fisico, se riusciamo a migliorare la posizione del corpo ci possiamo lavorare. Anche tecnicamente può dire la sua”) e Castillejo ha bisogno di entrare nei meccanismi del Milan (“ha un gamba molto veloce. Si vede che viene da un calcio diverso dal nostro., riesce a ribaltare l'azione. Riesce a fare buona tecnica, quando prende velocità fa cose interessanti. Sono contento di tutti quelli che sono arrivati”).- Spazio a Fabio Borini, che proprio nell’ultima finestra di mercato Come riportato da calciomercato.com lo scorso 28 maggio , l’allenatore ex Milan ora sulla panchina degli azzurri lo aveva inserito nellaLa stima tra i due è di vecchia data, avendo condiviso insieme l’esperienza al Chelsea. Molto apprezzato da tutti gli allenatori perché in grado di dare il suo contributo in diverse zone del campo,(ci avevano pensato soprattutto Torino e West Ham). Ora Gattuso sceglie lui per la prima stagionale dei rossoneri al San Paolo.@AleCosattini