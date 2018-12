Così non va. Gli ultimi 20 giorni raccontano di un Milan fuori dall'Europa League, 2 punti in 3 partite con 0 gol fatti. È crisi vera, anzi rossonera. Gattuso ha provato a difendere ancora una volta il gruppo a fine partita: "Momento complicato, alla squadra non si può rimproverare nulla, eravamo in emergenza. Ma oggi è stata decisiva anche un po' la sfortuna, chi ha giocato, ha giocato bene, non avevamo nemmeno subito un tiro in porta. Inutile cercare colpevoli, la squadra sta attraversando un momento negativo".



180 MINUTI DECISIVI - Il calcio è quello sport di gruppo dove alla fine a pagare è sempre l'allenatore. Che, nel caso di Gattuso, ha sulla coscienza diversi momenti negativi: dalla totale bulimia di gol, a un gioco sempre più farraginoso e mediocre. Senza dimenticare qualche scelta rischiosa come quella di Calabria in un ruolo non suo pur di non schierare Montolivo. Il Milan ha sprecato diverse occasioni, tra Torino in casa e Bologna fuori, per allungare sulla Lazio che invece si è ripresa il quarto posto quasi a sorpresa. Secondo quanto risulta a Calciomercato.com, le prossime due gare contro Frosinone e Spal saranno decisive per il futuro del tecnico. Al Diavolo serviranno sei punti per 'salvare' il proprio comandate.