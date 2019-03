"La cosa di Icardi per me ha rafforzato l'Inter, ma io devo pensare solo a quello che succede a casa nostra": parole e musica di Gennaro Ivan Gattuso, allenatore del Milan che si è espresso sull'ormai celeberrimo caso Icardi,, che sta angustiando l'altra metà di Milano. Non c'è derby in vista che tenga, il tecnico rossonero è questo: elogio al gruppo e alla sincerità. Non soltanto quando si tratta degli altri: andare a rivedere, per credere, l'atteggiamento avuto nelle questioni che poi hanno portato all'addio di Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuain: qualcuno ha storto il naso, ma Rino ha sempre espresso il proprio pensiero, a costo di risultare scomodo. A costo di risultare scontato.



Gattuso è cresciuto tanto negli ultimi tempi, non soltanto come allenatore ma soprattutto dal punto di vista mediatico: soppesa le parole, sa benissimo quello che deve dire e quando dirlo. Ma ogni tanto un pizzico di veracità calabrese traspare, sbuca come una scintilla da un focolare che brucia calmo ma che è più che mai acceso: gestore dei propri ragazzi e tecnico, ora, ma in passato giocatore straordinario in squadre che hanno vinto proprio quando hanno capito che la collettività era più importante dell'Io, vedi il Milan di Carlo Ancelotti, seppur pieno di campioni, o l'Italia di Marcello Lippi nel 2006. E allora poco importa che tra due settimane c'è il derby, decisivo in ottica qualificazione alla Champions League. Poco importa che continuino ad andare in scena incontri tra l'ad Giuseppe Marotta e l'avvocato della premiata coppia Icardi-Nara, per provare a ricomporre una situazione che sembra non ricomponibile ma che potrebbe diventarlo, proprio in ottica Milan. Gattuso dice quello che pensa: l'Inter del dopo Icardi è un gruppo coeso, e quini è più forte. Anche senza il miglior bomber della squadra: conoscendo Gattuso, probabilmente spera che l'ex capitano sia in campo a San Siro. Per affrontare l'Inter al gran completo, per affrontare l'Inter "spaccata". ​



@AleDigio89