Quando Leonardo gli ha prospettato la possibilità di prendere Bakayoko, Gattuso non ci ha pensato su due volte. Un giocatore così al Milan serve eccome perchè porta fisicità ed esperienza a livello internazionale, due ingredienti fondamentali per la ricetta che ha in testa il tecnico rossonero. Dal canto suo il giocatore vestirà la maglia che fu del suo idolo Desailly con l'ambizione di poter tornare nel giro della nazionale francese campione del mondo.



GATTUSO STREGATO - Nei suoi primi giorni di allenamento in quel di Milanello, Timouè ha letteralmente stregato Gattuso per l'applicazione quasi maniacale, raccontano alcune fonti vicine al giocatore. La sensazione è che questo ragazzone cresciuto nelle banlieue di Parigi potrà trovare uno spazio consistente durante la stagione. La sua capacità di fare filtro davanti alla difesa permetterà al Diavolo di avere una variante al canonico 4-3-3. Al Monaco il mediano lo aveva fatto e bene, senza disdegnare qualche inserimento in area avversaria specie sulle situazioni di calcio da fermo.



RETROSCENA MONACO - Durante la conferenza stampa di presentazione, Bakayoko aveva il tipico sorriso dei bambini quando vanno a Disneyland. Troppa la voglia di riscattare l'ultima altalenante stagione al Chelsea così come di sfruttare al meglio questa occasione che il Milan gli ha dato. Un'operazione onerosa da 5 milioni di prestito con il riscatto fissato a 35 fa capire bene quali sono le intenzioni e le aspettative che tutto il mondo Milan ha nei confronti del classe 1994. Con buona pace del Monaco che aveva provato a riportarlo in Ligue 1 nelle scorse settimane.