Niente rinnovo, niente conferma, almeno per ora. L'ad del Milan rimarrà Ivan Gazidis fino al 5 dicembre 2022. Come svelato da Calcio e Finanza, infatti, nei documenti presentati al Comune di Milano nel corso del dibattito pubblico il club rossonero ha ufficializzato la scadenza del contratto dell'attuale ad senza specificare chi, se lui stesso o qualun altro, proseguirà nei lavori e nelle firme per questo progetto.