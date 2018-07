Tra i tanti nomi accostati nelle ultime settimane al nuovo Milan che sta nascendo con Elliott c'è anche quello di Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato dell'Arsenal, che dovrebbe occuparsi della gestione finanziaria del club, con Umberto Gandini e Leonardo responsabili invece di quella sportiva. I Gunners hanno però diffuso un comunicato ufficiale, in cui smentiscono il passaggio del dirigente ai rossoneri: "Siamo consapevoli delle speculazioni mediatiche che riguardano il nostro amministratore delegato, Ivan Gazidis. Sappiamo che riceve molte offerte da società sia all'interno che dall'esterno del mondo del calcio, dato che si tratta di un dirigente molto rispettato. Lui non ha però mai accettato alcuna di queste opportunità e non ne ha mai parlato pubblicamente. È sempre stato completamente concentrato sull'Arsenal e sull'obiettivo di far crescere il club e attualmente sta lavorando a Singapore col nostro nuovo allenatore, Unai Emery, nella preparazione della nuova stagione".



USMANOV LASCIA? - Intanto, secondo il Financial Times, il russo Alisher Usmanov è intenzionato a cedere le proprie quote (30%) dell'Arsenal perché si è rassegnato al fatto che l'azionista di maggioranza Stan Kroenke non gli lascerà mai il controllo del club inglese.