Secondo Repubblica, sono diversi i problemi dell'operazione Ibrahimovic per il Milan. Da un lato l’ingaggio, ma Ibra sarebbe disposto a limare qualcosa al ribasso. Ma, da più fonti, si sottolinea come il nodo centrale siano le commissioni per Mino Raiola. Ivan Gazidis, giusto ieri entrato a tutti gli effetti in società dopo la nomina nel cda, ma da tempo attivo in società (ha già incontrato uno per uno tutti i dipendenti), ha fatto capire di non essere d’accordo su questo tipo di “spese”. Spingere sul procuratore per chiudere ingaggi di giocatori non fa parte della sua politica, come ha dimostrato negli ultimi anni all’Arsenal.