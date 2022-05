Sorride Ivan Gazidis, lo scudetto del Milan è anche suo. Dopo il 19° campionato vinto dai rossoneri, l'amministratore delegato ha rilasciato un'intervista alla BBC puntando la lente d'ingrandimento su Fikayo Tomori: "In questa stagione è stato straordinario. È assolutamente un pilastro della rosa, uno di quei giocatori intorno ai quali vorremmo costruire la nostra squadra. Ha grande dedizione, fuori e dentro al campo".



SUPER PREMIER - Poi, l'attenzione si sposta sulla Premier League che Gazidis ha vissuto da vicino quando era dirigente dell'Arsenal: "Ci deve essere un equilibrio competitivo tra quello inglese e gli altri campionati, la realtà è che la Premier sembra una vera e propria Super League. Il resto del calcio europeo non può accettarlo e consentirlo". A proposito di Europa: "Il Milan è stato costruito per vincere anche in Europa, è uno dei fattori importanti del nostro DNA. Diventare più competitivi sul fronte europeo sarà il nostro prossimo passo".