“L’ingaggio di giocatori più esperti? Teniamo sotto controllo il mercato, controllando i conti. Nel mercato di gennaio, di solito, non mi piace essere molto attivo ma, a volte, si rende necessario intervenire. La prossima partita è sempre la più importante, non importa quale sia”. Questo un passaggio importante dell'intervento di Gazidis durante l'Assemblea dei Soci del Milan tenutasi oggi in sede.