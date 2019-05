Il Milan e la Uefa, la storia continua. Come riporta Sky Sport, l'amministratore delegato del club rossonero Ivan Gazidis, era oggi a Nyon per un'udienza proprio con la Uefa: insieme all'ex Arsenal, presenti anche i legali che stanno seguendo la pratica relativa al club di via Aldo Rossi. Gazidis sta dialogando col massimo organismo europeo dopo che il Milan non ha rispettato i parametri del Fair Play Finanziario, che può costare l'esclusione dalle coppe europee. Anche per questo motivo, la qualificazione in Champions League sarebbe importante per i rossoneri.